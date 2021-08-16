Президент нагадав, що у Кабулі проживають 6 мільйонів людей. Усі вони могли б стати заручниками ситуації.
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Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий провести кривавий наступ на Кабул і його жителів та вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати,
– заявив Гані.
Політик наголосив: тепер таліби є відповідальними за честь та життя народу Афганістану.
Де перебуває Гані – невідомо
- У своєму повідомленні Гані не повідомив, куди втік.
- За даними Kabul News, політик перебуває в Омані.
- Водночас видання The New York Times повідомило, що Гані вирушив до Узбекистану.
- Окрім того, ЗМІ озвучували версію, що президент перебуває у Казахстані. Водночас у МЗС країни спростували цю інформацію.
- Наразі жодна країна світу не підтвердила присутність Гані на своїй території.
Втеча Гані: головне
- Президент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади та втік з країни 15 серпня.
- Разом з політиком з Афганістану вилетіло його найближче оточення.
- Того ж дня таліби оголосили, що взяли під контроль усю територію країни.