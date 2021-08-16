Американці змушені були здійснити попереджувальні постріли у повітря, щоб заспокоїти натовп. У понеділок та вівторок, 15 і 16 серпня, у Міжнародному аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая зберуть близько 6 тисяч військових США, які забезпечуватимуть контроль.
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Упродовж тижня до США планують перевезти кілька тисяч мешканців Афганістану. Зокрема і американських військовослужбовців з родинами, які здійснювали місію в Кабулі.
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"Ми прискоримо евакуацію тисяч афганців, які мають право на отримання спеціальних імміграційних віз. Із них майже 2 тисячі уже прибули до США", – зазначили у департаменті оборони.
Американські військові припинили евакуаційні рейси з Кабула для очищення повітряного простору. У департаменті оборони планують попросити людей піти зі злітної смуги. Наразі невідомо, скільки триватиме пауза в перельотах.
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Сотні людей застягли в аеропорту Кабула / Фото Sowaibah Hanifie
Таліби в Афганістані: останні новини
- Терористи "Талібану" захопили столицю Афганістану 15 серпня. У Кабулі не працюють банки, торгові центри, панує анархія та мародерство.
- Президент Афганістану мирно передав владу талібам і покинув країну. Тисячі мирних жителів намагаються втекти з країни.
- Водночас у Росії заявили про заплановані контакти з керівництвом "Талібану". Терористи побували на пресконференції у Москві, де пообіцяли не нападати на Росію.