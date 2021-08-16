Американці змушені були здійснити попереджувальні постріли у повітря, щоб заспокоїти натовп. У понеділок та вівторок, 15 і 16 серпня, у Міжнародному аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая зберуть близько 6 тисяч військових США, які забезпечуватимуть контроль.

До теми Їх евакуювали літаком: громадяни Афганістану попросили в Україні статус біженця

Упродовж тижня до США планують перевезти кілька тисяч мешканців Афганістану. Зокрема і американських військовослужбовців з родинами, які здійснювали місію в Кабулі.

США евакуюють афганців: дивіться відео Campbell MacDiarmid

Мешканці Афганістану біжать за літаком США: дивіться відео Bruno Maçães

"Ми прискоримо евакуацію тисяч афганців, які мають право на отримання спеціальних імміграційних віз. Із них майже 2 тисячі уже прибули до США", – зазначили у департаменті оборони.

Американські військові припинили евакуаційні рейси з Кабула для очищення повітряного простору. У департаменті оборони планують попросити людей піти зі злітної смуги. Наразі невідомо, скільки триватиме пауза в перельотах.

Через заблоковану людьми злітну смугу, польоти призупинили: дивіться відео Sowaibah Hanifie

У США прискорять евакуацію людей, які мають право на візу: дивіться відео Sowaibah Hanifie

Сотні людей застягли в аеропорту Кабула / Фото Sowaibah Hanifie

Таліби в Афганістані: останні новини