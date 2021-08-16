Натомість постійний представник Пакистану в ООН вважає, що іноземна військова присутність в Афганістані не принесе позитивних результатів.

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Ісхакзай наголосив, що "Талібан" вже почав шукати по домівках людей з метою розправи, повідомляє "Риа Новости".

Жителі Кабула живуть в жаху,

– сказав посадовець.

Крім того, він закликав міжнародну спільноту виступити за створення перехідного уряду за участю представників різних етносів.

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