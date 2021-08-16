Міністерство закордонних справ тримає ситуацію на особливому контролі. Про це повідомив прессекретар зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.
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Майже з усіма нині встановлено зв'язок, дипломати уточнюють, хто з них бажає бути евакуйованим,
– сказав дипломат.
Речник МЗС також зазначив, що паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації.
- Зокрема з використанням можливостей іноземних партнерів.
Допомагати українцям в Афганістані готові та диппредставництва держави у Таджикистані та Пакистані.
Ситуація в Афганістані: коротко
- Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Планував це зробити до 11 вересня 2021 року.
- Після цього таліби почали захоплювати міста в Афганістані. Станом на 15 серпня, вони зайшли у столицю країни Кабул.
- Уряд заявив, що передасть владу мирно та без боїв. Президент країни зрікся посади та на літаку втік з держави.
До теми Таліби захопили владу в Афганістані та хаос у Кабулі: все, що відомо