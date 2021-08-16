Министерство иностранных дел держит ситуацию на особом контроле. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
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Почти со всеми ныне установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным,
– сказал дипломат.
Представитель МИД также отметил, что параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации.
- Том числе с использованием возможностей иностранных партнеров.
Помогать украинцам в Афганистане готовы и диппредставительства государства в Таджикистане и Пакистане.
Ситуация в Афганистане: коротко
- Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Планировал это сделать до 11 сентября 2021 года.
- После этого талибы начали захватывать города в Афганистане. По состоянию на 15 августа, они зашли в столицу страны Кабул.
- Правительство заявило, что передаст власть мирно и без боев. Президент страны отрекся должности и на самолете бежал из страны.
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