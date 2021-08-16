Зато постоянный представитель Пакистана в ООН считает, что иностранное военное присутствие в Афганистане не принесет положительных результатов.
Кстати Хаос в аэропорту Кабула: погибли 7 человек, военный США пострадал – СМИ
Исхакзай подчеркнул, что "Талибан" уже начал искать по домам людей с целью расправы, сообщает "Риа Новости".
Жители Кабула живут в ужасе,
– сказал чиновник.
Кроме того, он призвал международное сообщество выступить за создание переходного правительства с участием представителей различных этносов.
Что надо знать о ситуации в Афганистане
- В мае президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана. Планировали сделать это до 11 сентября 2021 года.
- Затем в Афганистане талибы начали захватывать города. Уже 15 августа они зашли в столицу страны Кабул.
- Правительство заявляло, что передаст власть мирно и без боев. Президент страны Ашраф Гани отрекся от должности и покинул государство. Сначала он якобы улетел в Таджикистан, а затем должен отправиться в другую страну.
- Боевики заявили, что контролируют всю территорию страны. Иностранцам приказали покинуть Афганистан.
- Летают только военно-транспортные и пассажирские самолеты, поскольку все регулярные рейсы отменили.
- В аэропорту Кабула происходит хаос. Местные рискуют жизнью и погибают, пытаясь втиснуться в самолеты.
- Все страны эвакуируют своих граждан, Украина – тоже. Сейчас в Афганистане остаются 50 украинцев.