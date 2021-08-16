Зато постоянный представитель Пакистана в ООН считает, что иностранное военное присутствие в Афганистане не принесет положительных результатов.

Кстати Хаос в аэропорту Кабула: погибли 7 человек, военный США пострадал – СМИ

Исхакзай подчеркнул, что "Талибан" уже начал искать по домам людей с целью расправы, сообщает "Риа Новости".

Жители Кабула живут в ужасе,

– сказал чиновник.

Кроме того, он призвал международное сообщество выступить за создание переходного правительства с участием представителей различных этносов.

Что надо знать о ситуации в Афганистане