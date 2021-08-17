Історію виникнення та розвитку радикального ісламістського угруповання, яке за кілька тижнів захопило Афганістан, читайте у матеріалі.

Радимо ознайомитися Хто такі таліби та чому вони захопили Афганістан

Місце та час виникнення "Талібану"

Рух виник на початку 1990-х років на півночі Пакистану після того, як СРСР вивів свої війська з Афганістану.

"Талібан" мовою пушту означає "студенти". Вважається, що він вперше з'явився саме у релігійних семінаріях, які проповідували жорстку форму сунітського ісламу. Гроші на розвиток руху переважно надавала Саудівська Аравія.

Заснували "Талібан" 30 студентів афганського міста Кандагар. Главою тоді став Мулла Мухамед Омар.

Цікаво! Після повалення талібів місце перебування Омара було настільки таємним, що про його смерть у 2013 році стало відомо лише через 2 роки після неї.

Тільки 3 держави визнавали правління "Талібану": ОАЕ, Пакистан і Саудівська Аравія.

Таліби обіцяли, що у пуштунських районах, які межують з Пакистаном та Афганістаном, пануватиме мир та безпека. Водночас після приходу до влади вони планували запровадити власну жорстку версію шаріату.



Глава "Талібану" Мулла Мухамед Омар: Фото Вікіпедія

Поширення руху світом

Згодом "Талібан" швидко поширив свій вплив з південно-західного Афганістану. У вересні 1995 року угруповання захопило провінцію Герат, що межує з Іраном.

Через рік під владою талібів опинився і Кабул. До 1998 року таліби контролювали майже 90% території Афганістану. Місцеві жителі переважно вітали талібів, коли ті вперше з'явилися на сцені. Їхня рання популярність багато в чому була зумовлена їхнім успіхом у боротьбі з корупцією, стримуванні беззаконня.

Однак згодом люди зрозуміли, що "Талібан" – це ще й публічні розстріли засуджених вбивць та перелюбників, ампутовані кінцівки для винних у крадіжках, руйнування історичної спадщини, заборона жінкам вчитися та працювати, обмеження телебачення та кіно.

Також бойовиків "Талібану" звинувачували у тому, що вони надали притулок для Усами бен Ладена та його руху "Аль-Каїда" після терактів 11 вересня 2001 року у США.

Після цього талібів почали відстороняти від влади в Афганістані. 7 жовтня 2001 року військова коаліція США почала наступати, до грудня режим "Талібану" розвалився.

Поточна ситуація в Афганістані: що відомо