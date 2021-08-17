Історію виникнення та розвитку радикального ісламістського угруповання, яке за кілька тижнів захопило Афганістан, читайте у матеріалі.

Радимо ознайомитися Хто такі таліби та чому вони захопили Афганістан

Місце та час виникнення "Талібану"

Рух виник на початку 1990-х років на півночі Пакистану після того, як СРСР вивів свої війська з Афганістану.

"Талібан" мовою пушту означає "студенти". Вважається, що він вперше з'явився саме у релігійних семінаріях, які проповідували жорстку форму сунітського ісламу. Гроші на розвиток руху переважно надавала Саудівська Аравія.

Заснували "Талібан" 30 студентів афганського міста Кандагар. Главою тоді став Мулла Мухамед Омар.

Тільки 3 держави визнавали правління "Талібану": ОАЕ, Пакистан і Саудівська Аравія.

Таліби обіцяли, що у пуштунських районах, які межують з Пакистаном та Афганістаном, пануватиме мир та безпека. Водночас після приходу до влади вони планували запровадити власну жорстку версію шаріату.


Глава "Талібану" Мулла Мухамед Омар: Фото Вікіпедія

Поширення руху світом

Згодом "Талібан" швидко поширив свій вплив з південно-західного Афганістану. У вересні 1995 року угруповання захопило провінцію Герат, що межує з Іраном.

Через рік під владою талібів опинився і Кабул. До 1998 року таліби контролювали майже 90% території Афганістану. Місцеві жителі переважно вітали талібів, коли ті вперше з'явилися на сцені. Їхня рання популярність багато в чому була зумовлена їхнім успіхом у боротьбі з корупцією, стримуванні беззаконня.

Однак згодом люди зрозуміли, що "Талібан" – це ще й публічні розстріли засуджених вбивць та перелюбників, ампутовані кінцівки для винних у крадіжках, руйнування історичної спадщини, заборона жінкам вчитися та працювати, обмеження телебачення та кіно.

Також бойовиків "Талібану" звинувачували у тому, що вони надали притулок для Усами бен Ладена та його руху "Аль-Каїда" після терактів 11 вересня 2001 року у США.

Після цього талібів почали відстороняти від влади в Афганістані. 7 жовтня 2001 року військова коаліція США почала наступати, до грудня режим "Талібану" розвалився.

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