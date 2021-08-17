Історію виникнення та розвитку радикального ісламістського угруповання, яке за кілька тижнів захопило Афганістан, читайте у матеріалі.
Радимо ознайомитися Хто такі таліби та чому вони захопили Афганістан
Місце та час виникнення "Талібану"
Рух виник на початку 1990-х років на півночі Пакистану після того, як СРСР вивів свої війська з Афганістану.
"Талібан" мовою пушту означає "студенти". Вважається, що він вперше з'явився саме у релігійних семінаріях, які проповідували жорстку форму сунітського ісламу. Гроші на розвиток руху переважно надавала Саудівська Аравія.
Заснували "Талібан" 30 студентів афганського міста Кандагар. Главою тоді став Мулла Мухамед Омар.
Тільки 3 держави визнавали правління "Талібану": ОАЕ, Пакистан і Саудівська Аравія.
Таліби обіцяли, що у пуштунських районах, які межують з Пакистаном та Афганістаном, пануватиме мир та безпека. Водночас після приходу до влади вони планували запровадити власну жорстку версію шаріату.
Глава "Талібану" Мулла Мухамед Омар: Фото Вікіпедія
Поширення руху світом
Згодом "Талібан" швидко поширив свій вплив з південно-західного Афганістану. У вересні 1995 року угруповання захопило провінцію Герат, що межує з Іраном.
Через рік під владою талібів опинився і Кабул. До 1998 року таліби контролювали майже 90% території Афганістану. Місцеві жителі переважно вітали талібів, коли ті вперше з'явилися на сцені. Їхня рання популярність багато в чому була зумовлена їхнім успіхом у боротьбі з корупцією, стримуванні беззаконня.
Однак згодом люди зрозуміли, що "Талібан" – це ще й публічні розстріли засуджених вбивць та перелюбників, ампутовані кінцівки для винних у крадіжках, руйнування історичної спадщини, заборона жінкам вчитися та працювати, обмеження телебачення та кіно.
Також бойовиків "Талібану" звинувачували у тому, що вони надали притулок для Усами бен Ладена та його руху "Аль-Каїда" після терактів 11 вересня 2001 року у США.
Після цього талібів почали відстороняти від влади в Афганістані. 7 жовтня 2001 року військова коаліція США почала наступати, до грудня режим "Талібану" розвалився.
Поточна ситуація в Афганістані: що відомо
- Навесні США оголосили про вивід своїх військ з Афганістану, після цього "Талібан" активізувався. Протягом серпня 2021 року бойовики взяли під контроль майже всю територію країни. А 15 серпня вони захопили столицю – Кабул.
- Президент Афганістану втік з країни, пояснивши це бажанням "уникнути кровопролиття".
- Приблизно 70 країн, зокрема й Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити країну.
- Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Люди масово намагаються втекти з Афганістану літаками, адже аеропорт – єдине місце, яке поки що контролюють військові США. Через це там панує справжній хаос. Відомо про кілька жертв.
- Крім того, 90 українців просять забрати їх з Кабула, однак наразі аеропорт заблокований.