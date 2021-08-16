З відповідною заявою виступили близько 70 держав, серед яких Україна. Документ оприлюднили у понеділок, 16 серпня, на сайті зовнішньополітичного відомства Євросоюзу.
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Закликаємо всі сторони поважати та сприяти безпечному і впорядкованому від'їзду іноземних громадян і афганців, які бажають залишити країну,
– йдеться у заклику.
Наголошується також, що "ті, хто має повноваження і владу по всьому Афганістану, несуть відповідальність за захист людського життя і власності, а також за негайне відновлення безпеки і громадського порядку".
Афганцям і іноземним громадянам, які бажають виїхати, має бути дозволено це зробити; дороги, аеропорти і прикордонні переходи повинні залишатися відкритими, і необхідно підтримувати спокій,
– додали у заяві.
Загострення в Афганістані
- Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.
- Тим часом таліби почали брати нові території під власний контроль. Вони вдавались до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.
- Наразі під контролем бойовиків перебувають всі прикордонні переходи: покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту Кабула.
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