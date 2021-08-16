Принаймні таку інформацію надали ЗМІ у російському посольстві. Про те, як тікав Ашраф Гані розповів прессекретар дипломатичної місії Микита Іщенко.

Жахливе Чіпляються за шасі: люди випадають з переповнених літаків у аеропорту Кабула – відео 18+

Готівкою набивали вертоліт

Чотири авто президента Афганістану Гані набили грішми. Вони приїхали в аеропорт, де готівку почали перепаковувати у вертоліт. Усе, що не все помістилося в вертоліт, залишилося в аеропорту.

Що стосується обвалення режиму, то його найбільш красномовно характеризує те, як Гані тікав з Афганістану: чотири машини були набиті грошима, іншу частину грошей намагалися запхати в вертоліт, але не все помістилося,

– розповів прессекретар дипмісії Микита Іщенко.

Він додав, що купюри начебто просто залишилися лежати на злітній смузі.

Втеча Гані з Афганістану і хаос в аеропорту: коротко