Попередньо відомо, що мають сформувати тимчасовий уряд. Про це повідомляють ЗМІ.

До теми Влада Афганістану фактично оголосила про капітуляцію: Кабул здадуть мирно і без бою

Президент складе повноваження 15 серпня

Президент Афганістану зречеться посади в найближчі кілька годин після того, як у неділю (15 серпня – 24 канал) в місто увійшли таліби,

– мовиться у повідомленні.

Владу в Афганістані передадуть мирно та без боїв. Це відбудеться 15 серпня в президентському палаці в Кабулі.

У країні сформують тимчасовий уряд

Видання, посилаючись на анонімні джерела, пише – у країні сформують тимчасовий уряд на чолі з "Талібаном".

Що цьому передувало

Вранці 15 серпня ЗМІ повідомили, що таліби наступають на столицю – місто Кабул.

На південній та північній околицях міста відбулись сутички між владою та бойовиками.

Згодом з'явилось повідомлення глави МВС країни Абдула Саттар Мірзвал. Він сказав, що столицю Афганістану не штурмуватимуть.

Місто передадуть бойовикам мирно.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден у травні 2021 року заявив, що вони виведуть війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Саме після цього таліби почали захоплювати нові території Афганістану. В ООН заявили, що з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирні людини, ще 1181 – поранили. Серед них є діти. У ООН закликали припинити кровопролиття.