Попередньо відомо, що мають сформувати тимчасовий уряд. Про це повідомляють ЗМІ.
До теми Влада Афганістану фактично оголосила про капітуляцію: Кабул здадуть мирно і без бою
Президент складе повноваження 15 серпня
Президент Афганістану зречеться посади в найближчі кілька годин після того, як у неділю (15 серпня – 24 канал) в місто увійшли таліби,
– мовиться у повідомленні.
Владу в Афганістані передадуть мирно та без боїв. Це відбудеться 15 серпня в президентському палаці в Кабулі.
У країні сформують тимчасовий уряд
Видання, посилаючись на анонімні джерела, пише – у країні сформують тимчасовий уряд на чолі з "Талібаном".
Що цьому передувало
- Вранці 15 серпня ЗМІ повідомили, що таліби наступають на столицю – місто Кабул.
- На південній та північній околицях міста відбулись сутички між владою та бойовиками.
- Згодом з'явилось повідомлення глави МВС країни Абдула Саттар Мірзвал. Він сказав, що столицю Афганістану не штурмуватимуть.
- Місто передадуть бойовикам мирно.