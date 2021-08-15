Предварительно известно, что должны сформировать временное правительство. Об этом сообщают СМИ.

К теме Власти Афганистана фактически объявили о капитуляции: Кабул сдадут мирно и без боя

Президент сложит полномочия 15 августа

Президент Афганистана отречется от должности в ближайшие несколько часов после того, как в воскресенье (15 августа – 24 канал) в город вошли талибы,

– говорится в сообщении.

Власть в Афганистане передадут мирно и без боя. Это произойдет 15 августа в президентском дворце в Кабуле.

В стране сформируют временное правительство

Издание, ссылаясь на анонимные источники, пишет, в стране сформируют временное правительство во главе с Талибаном.

Что этому предшествовало

Утром 15 августа СМИ сообщили, что талибы наступают на столицу – город Кабул.

На южной и северной окраинах города произошли столкновения между властями и боевиками.

Впоследствии появилось сообщение главы МВД страны Абдула Саттар Мирзвал. Он сказал, что столицу Афганистана не будут штурмовать.

Город передадут боевикам мирно.

Обратите внимание! Президент США Джо Байден в мае 2021 года заявил, что они выведут войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Именно после этого талибы начали захватывать новые территории Афганистана. В ООН заявили, что с 9 июля лишь в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных человека, еще 1181 – ранили. Среди них есть дети. В ООН призвали прекратить кровопролитие.