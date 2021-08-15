Предварительно известно, что должны сформировать временное правительство. Об этом сообщают СМИ.
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Президент сложит полномочия 15 августа
Президент Афганистана отречется от должности в ближайшие несколько часов после того, как в воскресенье (15 августа – 24 канал) в город вошли талибы,
– говорится в сообщении.
Власть в Афганистане передадут мирно и без боя. Это произойдет 15 августа в президентском дворце в Кабуле.
В стране сформируют временное правительство
Издание, ссылаясь на анонимные источники, пишет, в стране сформируют временное правительство во главе с Талибаном.
Что этому предшествовало
- Утром 15 августа СМИ сообщили, что талибы наступают на столицу – город Кабул.
- На южной и северной окраинах города произошли столкновения между властями и боевиками.
- Впоследствии появилось сообщение главы МВД страны Абдула Саттар Мирзвал. Он сказал, что столицу Афганистана не будут штурмовать.
- Город передадут боевикам мирно.