По крайней мере такую информацию предоставили СМИ в российском посольстве. О том, как бежал Ашраф Гани, рассказал пресс-секретарь дипломатической миссии Никита Ищенко.

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Наличными набивали вертолет

Четыре авто президента Афганистана Гани набили деньгами. Они приехали в аэропорт, где наличные начали перепаковывать в вертолет. Все, что не все поместилось в вертолет, осталось в аэропорту.

Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани бежал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, остальную часть денег пытались затолкать в вертолет, но не все поместилось,

– рассказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Он добавил, что купюры вроде бы просто остались лежать на взлетной полосе.

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