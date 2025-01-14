Какая сейчас максимальная пенсия
Максимальная пенсия в этом году не росла. Она останется такой же, как и в 2024 в течение следующих нескольких лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы.
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Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" утверждено, что максимальная пенсия не может быть более 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть, максимум составляет 23 610 гривен.
Обратите внимание! В максимальную пенсию учитывается основной размер пенсии и все дополнительные выплаты пенсионера. Исключением являются надбавки за особые заслуги перед Родиной.
Кто имеет прав на максимальную пенсию, в соответствии с действующим законодательством:
- государственные служащие;
- народные депутаты;
- работники местного самоуправления;
- ученые.
Напомним! В этом году выйти на пенсию стало труднее. Узнать минимум стажа, который необходимо иметь для того, чтобы уйти на заслуженный отдых в 2025, вы можете по ссылке.