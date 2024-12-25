Какое количество стажа нужно приобрести в 2025 году

В 2025 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Украинцам придется больше платить за газ: кто получит дополнительную платежку

Минимумы стажа, которые нужно приобрести в следующем году следующие:

тем, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь минимум 32 года страхового стажа;

нужно будет иметь минимум 32 года страхового стажа; в 63 года – не менее 23 лет страхового стажа;

– не менее 23 лет страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Как будут меняться требования к количеству стажа

До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 лет ежегодно будут расти. В то же время для 65 лет минимум (15 лет стажа) будет оставаться неизменным.

Как будет расти минимальный показатель для 60 лет:

в 2026 году нужно будет приобрести не менее 33 лет страхового стажа;

нужно будет приобрести не менее 33 лет страхового стажа; в 2027 году – 34 года;

– 34 года; в 2028 году – 35 лет.

Для 63 лет требования изменятся так: