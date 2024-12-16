За газ придется доплатить

Это связано с необходимостью проводить техническое обслуживание газопроводов общей собственности, находящихся вне квартир, для предотвращения утечки газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Поскольку проверки не проводились некоторое время, их возобновили, и платить за эти услуги будут потребители.

Заметьте! Частота поступления счетов зависит от возраста дома – это будет происходить каждые три или пять лет.

Сколько будет стоить обслуживание газопроводов

Стоимость технического обслуживания газопроводов будет разной, зависимости от поставщика услуги и количества квартир в доме. В общем, сумма может колебаться от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч гривен.

Заметьте! При оплате таких услуг важно помнить, что реквизиты для оплаты техобслуживания газопроводов отличаются от тех, используемых для распределения газа, поэтому следует быть осторожными при внесении платежей.

Оплату можно осуществить через платежную программу или в почтовом отделении.