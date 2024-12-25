Яку кількість стажу потрібно набути у 2025
У 2025 році українці зможуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Мінімуми стажу, які потрібно набути у наступному році такі:
- тим, хто хоче вийти на пенсію у 60 років потрібно буде мати мінімум 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – щонайменше 23 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Як будуть змінюватись вимоги до кількості стажу
До 2028 року мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію у 60 та 63 років щорічно зростатимуть. Водночас для 65 років мінімум (15 років стажу) залишатиметься незмінним.
Як буде зростати мінімальний показник для 60 років:
- у 2026 році потрібно буде набути щонайменше 33 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 34 роки;
- у 2028 році – 35 років.
Для 63 років вимоги зміняться так:
- у 2026 році потрібно буде мати 23 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 24 роки;
- у 2028 році – 25 років.