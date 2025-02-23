Мобилизация мужчин старше 50 лет происходит только по отдельному распоряжению Генштаба в случае, если они имеют дефицитные военно-учетные специальности или для тыловых задач, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию представительницы РТЦК в Киеве Ларисы Козак.

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Куда берут служить мужчин 50 – 60 лет

По словам Козак, военкоматам приказали мобилизовать граждан в возрасте от 50 до 60 лет только в части обеспечения. Чиновница отметила, что таких военнообязанных считают пригодными к несению службы в частях обеспечения.

Майор подчеркнула, что не видела случаев, когда мужчин за 50 лет отправляли непосредственно на боевые должности. Люди такого возраста, как правило, служат водителями, логистами, тыловиками.

Напомним, что в Украине мужчин от 25 до 60 лет могут мобилизовать. Граждане от 18 до 25 лет имеют статус призывников и могут присоединиться к войску по собственному желанию. Есть исключения, когда мужчина приобретает статус военнообязанного в 18 лет.

Также начали действовать однолетние контракты для 18 – 24-летних. Эта категория людей может отслужить год, а потом уволиться.