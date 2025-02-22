Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в интервью Radio NV.

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При каких условиях добровольцы до 25 лет могут получить миллион

Журналист поинтересовался у Лазуткина относительно того, как решить вопрос несправедливости между теми, кто подпишет контракт для 18 – 24-летних и теми, кто пошел служить раньше без привилегий, выплат и четких сроков демобилизации.

"Вопрос однозначно непростой. Мне неоднократно звонили побратимы из 47 ОМБр Магура, в которой я проходил службу, еще прошлой зимой мы были на авдеевском направлении. Кто-то говорил: Дмитрий, а где мой миллион? А кто-то говорил, что понимает, что это важно, мотивировать людей, которые не подлежат мобилизации, можно и такими шагами", – поделился спикер Минобороны.

В то же время он отметил, что получить миллион могут и те военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет раньше.

Условиями получения вознаграждения для этой категории военнослужащих является непосредственное участие в боевых действиях в течение шести месяцев, а также отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности,

– пояснил Лазуткин.

Он добавил, что те люди, которые уже длительное время на войне и психологически от нее устали, также хочется, чтобы им повысили выплаты. Лазуткин подчеркнул, что весной был принят закон, что 70 тысяч гривен будут выплачиваться тем бойцам, которые провели на линии боевого соприкосновения 30 дней. Он отметил, что тоже один из шагов в направлении справедливых условий службы для всех военных.