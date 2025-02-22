Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в інтерв'ю Radio NV.

Дивіться також Мотивація vs Справедливість: усе про контракт 18 – 24, чому обурені військові, чи допоможе армії

За яких умов добровольці до 25 років можуть отримати мільйон

Журналіст поцікавився у Лазуткіна щодо того, як розв'язати питання несправедливості між тими, хто підпише контракт для 18 – 24-річних і тими, хто пішов служити раніше без жодних привілеїв, виплат та чітких строків демобілізації.

"Питання однозначно непросте. Мені неодноразово телефонували побратими з 47 ОМБр Маґура, в якій я проходив службу, ще минулої зими ми були на авдіївському напрямку. Хтось говорив: Дмитре, а де мій мільйон? А хтось говорив, що розуміє, що це важливо, мотивувати людей, які не підлягають мобілізації, можна і такими кроками", – поділився речник Міноборони.

Водночас він зазначив, що отримати мільйон можуть й ті військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які приєдналися до війська в віці до 25 років раніше.

Умовами отримання винагороди для цієї категорії військовослужбовців є безпосередня участь у бойових діях упродовж шести місяців, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності,

– пояснив Лазуткін.

Він додав, що ті люди, які вже тривалий час на війні і психологічно від неї втомилися, також хочеться, аби їм підвищили виплати. Лазуткін підкреслив, що навесні було прийнято закон, що 70 тисяч гривень будуть виплачуватися тим бійцям, які провели на лінії бойового зіткнення 30 днів. Він зазначив, що теж один з кроків в напрямку справедливих умов служби для усіх військових.