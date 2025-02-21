Существуют отдельные случаи, когда могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет. Об этом рассказывает 24 Канал в этом материале.

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В Украине могут мобилизовать лиц до 25 лет: какие условия

Статус военнообязанного мужчины приобретают, когда достигают 25 лет. После этого они могут получить повестку и быть призванными в армию по общим правилам.

Однако в Украине предусмотрена процедура мобилизации от 18 до 25 лет, в случае, когда:

человек прошел срочную службу;

человек проходил службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;

мужчина прошло альтернативную (невоенную) службу;

человек был уволен из полиции, рядового состава МВД или Гостаможслужбы;

человек является выпускником военной кафедры высших учебных заведений;

мужчина согласно решению военно-врачебной комиссии признан непригодным к срочной службе в мирное время, но пригодным в военное. Мужчины с таким статусом являются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет.

Поэтому, если человек имеет статус военнообязанного, но не достиг возраста 25 лет, его могут мобилизовать. Военнообязанным является человек, который стоит на воинском учете. Если человек от 18 до 25 лет приписан к определенному призывному участку, то он имеет только статус призывника. Такого мужчину могут направить на срочную службу, если она ее не проходила.

Мобилизовать призывников могут тогда, когда их статус изменится на "военнообязанный".

Верховная Рада ранее приняла закон о запрете мобилизовать всех лиц до 25 лет, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время и ограничены годными – в военное время. Для этой категории граждан предоставляется отсрочка.