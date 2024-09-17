Об этом сказал председатель парламента Руслан Стефанчук в ответ на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко. По словам последнего, голосование за законопроект №11379-д может состояться уже в среду или четверг.

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Запрет на мобилизацию до 25 лет

В понедельник, 16 сентября, состоялось совещание по вопросу мобилизации бывших "ограниченно годных", однако Стефанчук не может озвучить все его детали.

Принято решение, что будет официальный приказ, чтобы остановить мобилизацию 18 – 25- летних, пока законопроект на рассмотрении. А тех, кого успели мобилизовать, чтобы не отправили на штурмовые действия,

– указывает Гончаренко.

Как передает нардеп, Стефанчук согласился, что вопрос мобилизации людей моложе 25 лет "требует немедленного решения". В то же время еще надо выяснить, как заменить таких людей, которых уже мобилизовали, в случае их увольнения со службы.

Что известно о мобилизации до 25 лет

С введением нового закона о мобилизации в Украине возникла коллизия, которая давала основания для мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о тех гражданах, которые ранее имели статус "ограниченно годный".

Ранее после присвоения этого статуса мужчину переводили на учет военнообязанных вместо учета призывников. То есть таких граждан после проверки документов могли отправить на повторную ВВК. Уже там комиссия присваивает "ограниченно годному" статус, в соответствии с его состоянием здоровья – в частности, и просто "годный". В таком случае он подпадал под мобилизацию.

В то же время, как раньше, так и сейчас, здоровых граждан, имеющих статус "призывник", могут мобилизовать только добровольно.