Про це сказав голова парламенту Руслан Стефанчук у відповідь на запитання народного депутата Олексія Гончаренка. За словами останнього, голосування за законопроєкт №11379-д може відбутися вже у середу або четвер.

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Заборона на мобілізацію до 25 років

У понеділок, 16 вересня, відбулася нарада щодо питання мобілізації колишніх "обмежено придатних", однак Стефанчук не може озвучити всі її деталі.

Прийнято рішення, що буде офіційний наказ, щоб зупинити мобілізацію 18 – 25 річних, поки законопроєкт на розгляді. А тих, кого встигли мобілізувати, щоб їх не було відправлено на штурмові дії,

– вказує Гончаренко.

Як передає нардеп, Стефанчук погодився, що питання мобілізації людей, молодших за 25 років, "потребує негайного розв’язання". Водночас іще треба з’ясувати, як замінити таких людей, яких уже мобілізували, у разі їхнього звільнення зі служби.

Що відомо про мобілізацію до 25 років

З упровадженням нового закону про мобілізацію в Україні вникла колізія, яка давала підстави для мобілізації українців віком від 18 до 25 років. Йдеться про тих громадян, які раніше мали статус "обмежено придатний".

Раніше після присвоєння цього статусу чоловіка переводили на облік військовозобов'язаних, замість обліку призовників. Тобто таких громадян після перевірки документів могли відправити на повторне ВЛК. Вже там комісія присвоює "обмежено придатному" статус, відповідно його стану здоров'я – зокрема, й просто "придатний". У такому разі він підпадав під мобілізацію.

Водночас, як раніше, так і зараз, здорових громадян, що мають статус "призовник" можуть мобілізувати лише добровільно.