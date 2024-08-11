Хто може підпадати під мобілізацію до досягнення 25-річного віку та які зніми можуть запровадити вже незабаром, передає 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати до 25 років

Так, наразі ТЦК цілком законно можуть мобілізувати чоловіка віком від 18 до 25 років без права на відстрочку, якщо він підпадає під одну з категорій:

пройшов строкову службу у мирний час;

закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

мав статус "обмежено придатний", тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

У всіх інших випадках мобілізація чоловіків такої вікової категорії можлива лише за власним бажанням.

Що стосується "обмежено придатних", то з квітня 2024 року цей статус був остаточно скасований. Але раніше після присвоєння статусу чоловіка переводили на облік військовозобов'язаних, замість обліку призовників. Тобто зараз таких громадян після перевірки документів можуть відправити на повторне ВЛК. Вже там комісія присвоїть "обмежено придатному" статус, відповідно його стану здоров'я – зокрема, й просто "придатний". У такому разі він підпадає під мобілізацію.

Рада хоче заборонити мобілізацію "обмежено придатних"

Наразі нардепи працюють над тим, аби прибрати колізію з колишніми "обмежено придатними". Зокрема, у Раді вже зареєстрували законопроєкт, а цього тижня Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ комітет підтримав відповідні зміни.

Як зазначає член Комітету, нардеп Федір Веніславський, мова йде про те, що до досягнення 25-річчя громадяни України чоловічої статі, які навіть були визнані раніше "обмежено придатними" і мають військово-облікову спеціальність, не можуть бути мобілізовані. Однак зміни не будуть поширюватися на тих, хто пройшов строкову службу.

(Вони – 24 Канал) можуть бути мобілізовані до 25-річного віку, а також тих громадян України, які здобули офіцерське звання через закінчення військових кафедр у вищих навчальних закладах, вони також свідомо обрали шлях офіцера, і вони можуть бути мобілізовані, навіть якщо їм не виповнилося 25 років,

– вказав Веніславський.

Наразі законопроєкт про заборону мобілізації колишніх "обмежено придатних" до 25 років мають розглянути у Верховній Раді.