В Україні тривають воєнний стан і мобілізація. Верховна Рада продовжила їх дію до 9 листопада 2024 року, тож всі правила мобілізації залишаються чинними. Також 17 липня сплив 60-денний термін для оновлення даних, яке військозобов'язані мали здійснити у ТЦК та СП, ЦНАПах та через застосунок "Резерв+". Відтепер за неоновлені дані можна отримати штраф. Окрім того, у липні держава запустила можливість бронювання через Дію.

Чи можна військовозобовʼязаним оновити дані у серпні, як змінився порядок бронювання та відстрочок – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кого можуть мобілізувати у серпні

Як і раніше, мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років та чоловіки віком від 18 до 25 років, які раніше не служили. Жінки можуть мобілізуватися добровільно. Також добровільною залишається мобілізація людей з інвалідністю.

Важливо. Новий закон про мобілізацію в Україні, який набув чинності з 18 травня 2024 року, не передбачає призов на військову службу чоловіків з інвалідністю, незалежно від групи. Єдина умова: групу інвалідності потрібно підтвердити висновком військово-лікарської комісії. Тільки в такому випадку можна отримати відстрочку від мобілізації.



Водночас законом передбачено, що військовозобов'язані з інвалідністю II та III групи, які були встановлені після 24 лютого 2022 року, зобов'язані впродовж 9 місяців пройти повторну перекомісію ВЛК для того, щоб підтвердити групу інвалідності. Інвалідність I групи підтверджувати не потрібно. Якщо ВЛК не підтверджує інвалідність, то військовозобов'язаного можуть мобілізувати.

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності у травні, скасував право на відстрочку деяких військовозобов'язаних. Ідеться про 10 категорій. Водночас правила перетину кордону військовозобов'язаними залишаються незмінні. Для цього потрібна наявність військово-облікових документів і підстави для виїзду.

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Після набуття чинності закону під номером 10449 права на відстрочку більше не мають:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти та не відбуває покарання;

деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю І та II групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи зі статусом "обмежено придатний" через скасування такої категорії;

чоловіки, які за повторної ВЛК були визнані здоровими (військовозобов'язані, які отримали свідоцтва про І та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти медогляд);

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні брати).

Чи можна оновити дані у серпні

Оновити свої облікові дані мали чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Вони мали внести прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу проживання, номер телефону, адресу електронної пошти за наявності, місце народження, інші персональні дані – освіту, сімейний стан, місце роботи тощо.

Дані про освіту та інші розширені дані можна було оновити лише у ТЦК, тож з 17 липня тих, про кого такі дані відсутні, можуть додатково викликати до ТЦК.

Оновити дані без штрафів можна було лише до 16 липня – після цієї дати настає адміністративна відповідальність.

Відповідно до першого порушення передбачений штраф від 3 400 до 5 100 гривень у мирний час та від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час (або за повторне порушення).

Також штрафи передбачені за відмову від повістки або неявку за нею до територіального центру комплектування. Зокрема, у мирний час від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

для громадян та для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штрафи складатимуть від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

для громадян та для посадових та юридичних осіб. Якщо військовозобов'язані не виконають свої обов'язки, до них можуть застосувати тимчасове обмеження за рішенням суду на право керування автомобілем.

До теми Штрафи за неоновлені дані: кого стосується, які суми покарання та як можна оскаржити

Чи є штраф від ТЦК, і чи відкрите виконавче провадження, можна безплатно перевірити в автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

Дані можна оновити у серпні, але існує загроза штрафу. Водночас військовозобов'язаних, які не оновили дані до 16 липня, не будуть штрафувати одразу, а про сам штраф вони зможуть дізнатися в Дії, зауважував речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від 3 місяців від дня виявлення і до 1 року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова,

– пояснив Лазуткін.

За його словами, як і при будь-якому адміністративному правопорушенні має бути дотримана процедура – складено протокол, наявна постанова суду.

"Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи, наприклад, за перевищення швидкості. У тому ж застосунку Дія це можна буде зробити", – зазначив речник Міноборони.

Якщо ж людина не оновила дані, за місцем реєстрації їй може прийти штраф. Ті, хто не згоден зі штрафом, зможуть звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Це потрібно зробити впродовж 10 днів від дня винесення постанови про притягнення до відповідальності.

Чи будуть штрафувати за неоновлення даних у серпні

На мою думку, питання не у спроможності судової системи щодо розгляду штрафів, адже далеко не всі правопорушники, знаючи, що вони дійсно порушили закон, підуть до суду для оскарження штрафу. Питання більше у спроможності ТЦК виписати ці штрафи,

– прокоментував 24 Каналу адвокат і юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін. Хоч Верховна Рада й збільшила для ТЦК строк накладення штрафу із 2 місяців до 1 року, однак для того щоб виписати один штраф, треба: виявити правопорушення;

скласти протокол;

викликати рекомендованим листом правопорушника для надання пояснень;

скласти постанову з правопорушником або без нього;

направити постанову правопорушнику рекомендованим листом;

направити постанову у виконавчу службу, якщо правопорушник не виконав постанову. "Також адміністративне стягнення (в контексті теми з оновленням даних) може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення", – каже Золотухін. До теми Бронювання в Дії за годину: як це працюватиме, кого можна забронювати та яким компаніям Невідомо, з якого періоду вважати день його виявлення і чи не буде днем виявлення 16 липня, коли завершиться уточнення даних і для ТЦК будуть відомі усі, хто цього не зробив. Безумовно, що сума штрафу зумовить частіші звернення до суду, ніж це є зараз, але й спроможність ТЦК складати такі матеріали вчасно та якісно – під питанням,

– зазначає юрист.