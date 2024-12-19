Так, яка відповідальність за відмову від повістки, – повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

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Що загрожує за відмову від повістки

За словами адвокатів, відмовитися від повістки без будь-яких негативних юридичних наслідків можуть громадяни, виключені з військового обліку. Мовляв, вони не мають жодного юридичного й правового зв'язку з ТЦК.

Окрім того, можна відмовитися від повістки за таких умов:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК або підпису його керівника.

Водночас юристи зазначили, якщо військово-облікові дані не оновлені, підстав для відмови від повістки немає. Така відмова від повістки трактується як порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Коли військовозобов'язаний відмовляється від отримання повістки, представники ТЦК фіксують це. Зокрема, складають відповідний акт. У ньому військовозобов'язаний може зазначити причини відмови від повістки та підписатись. Якщо ж відмовляється також підписувати акт та не бажає зазначати у ньому будь-що, його підписують свідки відмови від отримання повістки.

Юристи наголосили, акт про відмову від повістки є підтвердженням такої відмови та підставою для того, щоб настали відповідні наслідки.

Відповідальність за відмову від вручення повістки — таке притягнення здійснює ТЦК та СП шляхом винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Покарання за такі дії може складати від 17 000 до 25 500 гривень,

– зазначили в адвокатському об'єднанні.

Водночас наголосили, що наслідки відмови залежать від виду повістки. Так, відмова від повістки на оновлення військово-облікових даних тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Аналогічна відповідальність настає й у випадку отримання та ігнорування такої повістки.

Кількість відмов від повісток на оновлення даних не означає перехід від адміністративної до кримінальної відповідальності. За відмову від повістки про оновлення військово-облікових даних може наставати лише адміністративна відповідальність.

Якщо ж говорити про відмову від проходження ВЛК або ж уже відмову від мобілізаційного розпорядження (бойової повістки), то за таку відмову настає кримінальна відповідальність, – наголосили адвокати.

Так, відмова від мобілізаційного розпорядження може трактуватися як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу, – ухилення від призову під час мобілізації.

Також в адвокатському об'єднані порадили, перш ніж відмовлятися від повістки, проконсультуватися з мобілізаційним юристом.