Так, какая ответственность за отказ от повестки, – сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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Что грозит за отказ от повестки

По словам адвокатов, отказаться от повестки без каких-либо негативных юридических последствий могут граждане, исключенные из воинского учета. Мол, они не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Кроме того, можно отказаться от повестки при следующих условиях:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК или подписи его руководителя.

В то же время юристы отметили, если военно-учетные данные не обновлены, оснований для отказа от повестки нет. Такой отказ от повестки трактуется как нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации.

Когда военнообязанный отказывается от получения повестки, представители ТЦК фиксируют это. В частности, составляют соответствующий акт. В нем военнообязанный может указать причины отказа от повестки и подписать. Если же отказывается также подписывать акт и не желает указывать в нем что-либо, его подписывают свидетели отказа от получения повестки.

Юристы отметили, акт об отказе от повестки является подтверждением такого отказа и основанием для того, чтобы наступили соответствующие последствия.

Ответственность за отказ от вручения повестки - такое привлечение осуществляет ТЦК и СП путем вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Наказание за такие действия может составлять от 17 000 грн до 25 500 гривен,

– отметили в адвокатском объединении.

В то же время отметили, что последствия отказа зависят от вида повестки. Так, отказ от повестки на обновление военно-учетных данных влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Аналогичная ответственность наступает и в случае получения и игнорирования такой повестки.

Количество отказов от повесток на обновление данных не означает переход от административной к уголовной ответственности. За отказ от повестки об обновлении военно-учетных данных может наступать только административная ответственность.

Если же говорить об отказе от прохождения ВВК или же уже отказ от мобилизационного распоряжения (боевой повестки), то за такой отказ наступает уголовная ответственность, – отметили адвокаты.

Так, отказ от мобилизационного распоряжения может трактоваться как совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса, – уклонение от призыва по мобилизации.

Также в адвокатском объединении посоветовали, прежде чем отказываться от повестки, проконсультироваться с мобилизационным юристом.