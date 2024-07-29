Тисячі працівників критичних підприємств отримують бронювання

Бронювання через "Дію" дозволяє критичним підприємствам швидше бронювати працівників. Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, за 10 днів від початку послуги бронювання тримали 76 тисяч співробітників критичних підприємств та таких, що працюють на Сили оборони.

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У Мінекономіки задоволені результатом роботи системи та переконані, що в такий спосіб вдасться забезпечити ефективну та безперебійну роботу критичних та оборонних підприємств.

Як відбувається бронювання через "Дію"

Підприємства, які можуть бронювати працівників, до Єдиного переліку установ вносять обласні військові адміністрації та міністерства. Керівник підприємства подає список працівників на бронювання, після чого система перевіряє, чи працівник оформлений офіційно та наявність його даних в системі "Оберіг".

Сповіщення про результат розгляду приходить керівнику впродовж доби. Якщо рішення позитивне, військовозобов'язаного переводять на спеціальний облік, а інформація про бронювання з'являється в застосунку "Резерв+".