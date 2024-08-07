У зв'язку з тим, що вони були визнані обмежено придатними на той час, то законодавче регулювання їх автоматично переводило в категорію військовозобов'язаних, тому що вони отримали військово-обліковий документ і військово-облікову спеціальність, яка робила їх непридатними для служби в мирний час і обмежено придатними в воєнний час.

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Що сказав Веніславський про звільнення від військової служби

Як пояснив Веніславський ці громадяни опинилися в нерівному правовому становищі порівняно з іншими молодими людьми віком від 21 до 25 років. Він зазначив, що не було прикладів мобілізації колишніх обмежено придатних від 18 чи 19 років.

Тож Комітет з питань національної безпеки й оборони та розвідки на своєму засіданні одноголосно підтримав відповідне законодавчі зміни.

Ми передбачили що до досягнення 25-річного віку, як це передбачено в основному законі, громадяни України, які навіть були визнані обмежено придатними й мають військово-облікову спеціальність, не можуть бути мобілізовані,

– запевнив посадовець.

Однак тут є суттєве уточнення. За його словами, це обмеження не поширюється на військовозобов'язаних, які пройшли строкову військову службу та отримали статус військовозобов'язаних – вони можуть бути мобілізовані до 25-річного віку.

Це також стосується тих громадян, які здобули офіцерські звання через закінчення військових кафедр у ВНЗ, вони також свідомо обрали шлях офіцера, і вони можуть бути мобілізовані, навіть якщо їм не виповнилося 25 років.