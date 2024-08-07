В связи с тем, что они были признаны ограниченно годными на то время, то законодательное регулирование их автоматически переводило в категорию военнообязанных, потому что они получили военно-учетный документ и военно-учетную специальность, которая делала их непригодными для службы в мирное время и ограниченно годными в военное время.

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Что сказал Вениславский об освобождении от военной службы

Как пояснил Вениславский эти граждане оказались в неравном правовом положении по сравнению с другими молодыми людьми в возрасте от 21 до 25 лет. Он отметил, что не было примеров мобилизации бывших ограниченно годных от 18 или 19 лет.

Поэтому Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки на своем заседании единогласно поддержал соответствующее законодательные изменения.

Мы предусмотрели что до достижения 25-летнего возраста, как это предусмотрено в основном законе, граждане Украины, которые даже были признаны ограниченно годными и имеют военно-учетную специальность, не могут быть мобилизованы,

– заверил чиновник.

Однако здесь есть существенное уточнение. По его словам, это ограничение не распространяется на военнообязанных, которые прошли срочную военную службу и получили статус военнообязанных – они могут быть мобилизованы до 25-летнего возраста.

Это также касается тех граждан, которые получили офицерские звания через окончание военных кафедр в вузах, они также сознательно выбрали путь офицера, и они могут быть мобилизованы, даже если им не исполнилось 25 лет.