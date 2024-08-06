На вопрос о "силовой" мобилизации ответил Федор Вениславский – народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки передает 24 Канал.

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Вениславский о "силовой" мобилизации

Вениславский отметил, если военнообязанный был надлежащим образом оповещен о необходимости явиться в ТЦК, однако, не явился по повестке, в соответствии с законом, его могут объявить в розыск.

Органы Нацполиции могут задержать такого гражданина, доставить в ТЦК и СП и отправить в соответствующий тренинговый центр.

Представители ТЦК и СП – это живые люди. Нервы порой у них не выдерживают. Они допускают нарушения законодательства,

– подчеркнул член комитета по вопросам нацбезопасности.

В то же время нардеп отметил, что на такие случаи реагируют как на уровне комитета, так и соответствующего руководства ТЦК, в Минобороны и Генштабе.

Все случаи неправомерных действий находятся на контроле. Проводятся соответствующие служебные расследования. Если есть основания для регистрации уголовных производств, они регистрируются,

– отметил Вениславский.

Подытожил, что каждая ситуация неправомерных действий работников ТЦК получает надлежащую оценку.