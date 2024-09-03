Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. За його даними, "за" законопроєкт проголосували 295 депутатів.
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Мова про законопроєкт № 11379-д. Саме цей документ передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.
Цей законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних,
– уточнив Железняк.
Також документ передбачає, що ті, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, можуть бути звільнені в запас.
Рада проголосувала за законопроєкт у першому читанні / Фото з телеграму Железняка
Чому виникла плутанина із мобілізацією до 25 років
- В Україні знизили призовний вік з 27 до 25 років. Оновлений закон про мобілізацію з квітня скасовує категорію обмежено придатних і строкову службу. Тому всі звільнені строковики перейшли в мобілізаційний ресурс.
- Відтак, виникла несправедлива ситуація: ті юнаки, кого визнали непридатними в мирний час — обмежено придатними у воєнний час, тепер підлягають мобілізації, а їхні ровесники, яких визнали придатним до військової служби, підпадають під статус призовника і, відповідно, мобілізації не підлягають".