Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. По его данным, "за" законопроект проголосовали 295 депутатов.
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Речь о законопроекте № 11379-д. Именно этот документ предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.
Этот законопроект запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно годных,
– уточнил Железняк.
Также документ предусматривает, что те, кто подпадает под эту категорию и кого уже успели мобилизовать, могут быть уволены в запас.
Рада проголосовала за законопроект в первом чтении / Фото из телеграмма Железняка
Почему возникла путаница с мобилизацией до 25 лет
- В Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Обновленный закон о мобилизации с апреля отменяет категорию ограниченно годных и срочную службу. Поэтому все уволенные срочники перешли в мобилизационный ресурс.
- Поэтому, возникла несправедливая ситуация: те юноши, кого признали непригодными в мирное время - ограниченно годными в военное время, теперь подлежат мобилизации, а их ровесники, которых признали годным к военной службе, подпадают под статус призывника и, соответственно, мобилизации не подлежат".