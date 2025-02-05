Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниила Гончаренко.

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Кого могут мобилизовать до 25 лет

По словам юриста, в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в Украине мобилизованными могут быть только лица в статусе военнообязанного.

По общему правилу такой статус лицо приобретает когда достигает 25 лет. Однако есть случаи, когда это происходит раньше,

– пояснил Даниил Гончаренко.

Эксперт добавил, что это касается в частности случаев, когда человек прошел срочную службу, был признан ограниченно годным или проходил службу по контракту в ВСУ.

Таким образом, если человек в возрасте 18 лет является военнообязанным, то его могут мобилизовать.

Важно! Закон, который "исправляет эту ситуацию и запрещает мобилизацию всех мужчин до 25 лет", до сих пор находится на подписи у президента Украины.

К слову, в Офисе Президента также планируют предложить изменения в законодательство и указы президента по призыву мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о добровольном контракте для мужчин этой возрастной категории.