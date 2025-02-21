В конце 2024 года в Сухопутных войсках приняли директиву. В ней говорится, что мобилизация за 50 лет может происходить только по отдельному мобилизационному распоряжению Генштаба, передает 24 Канал.

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Когда могут мобилизовать мужчин 50+

С законодательной точки зрения, граждане старше 50 лет подлежат мобилизации. Впрочем, на практике, отмечали в Раде, ситуация имеет другой вид.

Как рассказал член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский, мужчин от 50 до 60 лет будут привлекать в армию только на основании двух условий:

если они имеют дефицитные военно-учетные специальности;

если речь идет о тыловых подразделениях, например поваров, ремонтников.

Вениславский объяснил, что обычно состояние здоровья и физическая подготовка мужчин за 50 лет не позволяют им выполнять боевые задачи.

"Если у них нет важной военно-учетной специальности, смысла в их мобилизации сейчас нет", – подчеркнул чиновник.

Обратите внимание! Осенью 2024 года в Раду подавали законопроект, чтобы снизить верхний предел мобилизационного возраста в Украине с 60 до 55 лет. В пояснительной записке авторы законопроекта говорят, что физическое здоровье большинства мужчин в возрасте примерно с 55 до 60 лет неудовлетворительное, и что сейчас "армия стареет". Впрочем, власти отмечали, что оснований для обсуждения снижения верхнего предела призывного возраста пока нет.

К слову, в Украине ввели однолетние контракты для 18 – 24-летних мужчин. В Минобороны рассказали, что за неделю с момента запуска этих контрактов в приложении Резерв+ зарегистрированы тысячи обращений.

Кроме того, в стране хотят ввести контракты для мобилизованных, а также добровольцев. Они предоставят возможность уволиться после 9 – 10 месяцев службы, но это будет зависеть от определенных условий. Во власти объясняют, что нельзя допустить "обнажение фронта".