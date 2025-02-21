Наприкінці 2024 року у Сухопутних військах ухвалили директиву. У ній йдеться, що мобілізація за 50 років може відбуватися лише за окремим мобілізаційним розпорядженням Генштабу, передає 24 Канал.

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Коли можуть мобілізувати чоловіків 50+

Із законодавчої точки зору, громадяни старше 50 років підлягають мобілізації. Втім, на практиці, зазначали у Раді, ситуація має інший вигляд.

Як розповів член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський, чоловіків від 50 до 60 років залучатимуть до війська лише на підставі двох умов:

якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності;

якщо йдеться про тилові підрозділи, наприклад кухарів, ремонтників.

Веніславський пояснив, що зазвичай стан здоров'я і фізична підготовка чоловіків за 50 років не дозволяють їм виконувати бойові завдання.

"Якщо у них немає важливої військово-облікової спеціальності, сенсу у їхній мобілізації зараз немає", – наголосив посадовець.

Зверніть увагу! Восени 2024 року у Раду подавали законопроєкт, аби знизити верхню межу мобілізаційного віку в Україні з 60 до 55 років. У пояснювальній записці автори законопроєкту кажуть, що фізичне здоров'я більшості чоловіків віком приблизно з 55 до 60 років є незадовільним, і що зараз "армія старішає". Втім, влада зауважувала, що підстав для обговорення зниження верхньої межі призовного віку наразі немає.

До слова, в Україні запровадили однорічні контракти для 18 – 24-річних чоловіків. У Міноборони розповіли, що за тиждень з моменту запуску цих контрактів у застосунку Резерв+ зареєстровано тисячі звернень.

Крім того, у країні хочуть ввести контракти для мобілізованих, а також добровольців Вони нададуть можливість звільнитися після 9 – 10 місяців служби, але це залежатиме від певних умов. У владі пояснюють, що не можна допустити "оголення фронту".