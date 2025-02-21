Що робити, якщо ВЛК або ТЦК не приймає електронне направлення, – повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Електронне направлення на ВЛК

Посадовиця зауважила, що завдяки електронним направленням через Резерв+ навантаження на ТЦК має скоротитичя вдвічі.

Хочу звернутися до наших громадян і попросити: якщо ТЦК або військово-лікарські комісії відмовляють вам у прийомі електронних направлень, обов'язково звертайтеся до нас і повідомляйте про такі випадки. Ми будемо це виправляти,

– наголосила Черногоренко.

Додала, це поодинокі випадки, пов'язані з новим продуктом. Заступниця міністра впевнена, що не має бути жодних проблем, адже законодавство вимагає приймати електронні направлення.

Зауважимо, що воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів, – до 9 травня. Відповідні закони 5 лютого підписав Володимир Зеленський.