Что делать, если ВВК или ТЦК не принимает электронное направление, – сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

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Электронное направление на ВВК

Чиновница отметила, что благодаря электронным направлением через Резерв + нагрузка на ТЦК должна сократиться вдвое.

Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить: если ТЦК или военно-врачебные комиссии отказывают вам в приеме электронных направлений, обязательно обращайтесь к нам и сообщайте о таких случаях. Мы будем это исправлять,

– подчеркнула Черногоренко.

Добавила, это единичные случаи, связанные с новым продуктом. Заместитель министра уверена, что не должно быть никаких проблем, ведь законодательство требует принимать электронные направления.

Заметим, что военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней, – до 9 мая. Соответствующие законы 5 февраля подписал Владимир Зеленский.