Особливо цього добивалися США. Чи буде зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, читайте на 24 Каналі.

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Чи мобілізовуватимуть 18-річних

Попри постійний тиск зі сторони партнерів, президент Зеленський та Міноборони неодноразово наголошували на тому, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не буде.

Так, президент України зазначав, що США не змогли забезпечити усі українські підрозділи зброєю, а тому кидати на фронт неозброєну молодь необдумано.

Тож влада наразі не розглядає зниження мобілізаційного віку.

Це також 24 Каналу підтвердила членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська – усі чутки щодо мобілізації з 18 років не відповідають дійсності, нічого подібного ані комітет, ані уряд наразі не обговорюють.

Зверніть увагу! Деякі військові вважають, що мобілізаційний вік варто знизити до 20 – 21 року. Це питання також наразі не обговорюється владою.

При цьому охочі чоловіки 18 – 24 років, попри свій вік, все ж можуть стати на захист Батьківщини.

Так, у 2025 році молодь може укласти контракт на добровільній основі. Його тривалість – 1 рік. Він має низку фінансових та соціальних переваг, зокрема, йдеться про виплати, житло, медичне обслуговування тощо.

Прийматимуть до своїх лав 18-річних бійців 6 бригад. Особливо це допоможе із ротаціями в діючих підрозділах.

Зауважте! Також була пропозиція знизити верхню межу мобілізаційного віку в Україні з 60 до 55 років. Але влада зауважувала, що підстав для обговорення цього наразі також немає.



Що ж до мобілізації з 50 років, то вона можлива лише, якщо призовники мають дефіцитні військово-облікові спеціальності або якщо йдеться про тилові підрозділи. Однак, це законодавчо не закріплено.