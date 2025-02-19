Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Лазуткіна в етері Radio NV.

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Що дає впровадження контрактів для 18 – 24-річних

Лазуткін пояснив, яку роль відіграють 18 – 24-річні добровольці, які підписуватимуть контракт із ЗСУ. Він також розповів, що буде очікувати на новобранців.

Є шість бригад, які зараз прийматимуть цих добровольців, що підпишуть контракт. Одна бригада — це п’ять-шість тисяч людей. Ми можемо розуміти, що навіть названі вами цифри можуть серйозно допомогти ротації всередині бригади, для тих, хто зараз знаходиться на лінії бойового зіткнення, бо приходять люди, які пройшли якісну БЗВП,

– зазначив речник Міноборони.

Він пояснив, що базова підготовка триває 45 днів, ще 14 – фахова. Водночас підготовка гранатометників, снайперів та медиків займе більше часу. Також будуть ще 14 днів адаптації у бригади, під час яких людина буде інтегруватися у колектив та знайомитися з усіма.

"Ці люди інтегруються у шість бригад, я думаю, це буде суттєве підсилення навіть у тих межах, які ви озвучуєте. Ми чекаємо, що молоді здорові люди, які хочуть служити, стануть серйозною допомогою в тих підрозділах, у які потраплять", – завив Лазуткін.

Він зазначив, що не в його компетенції говорити про політичну складову впровадження контрактів для 18 – 24-річних добровольців.

Ми прекрасно розуміємо, зараз наше травмоване війною суспільство дуже болісно може сприймати зниження мобілізаційного віку,

– наголосив речник.

До слова, нардеп і член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко вважає, що запровадження таких контрактів є реакцією на заклики міжнародних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку.

Водночас він підкреслив, що можливість залучення молоді – значний крок для того, щоб українське військо реформувалося, а партнери України побачили цю динаміку.