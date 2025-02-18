Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемаратону.

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Скільки є заявок на укладання контракту для 18 – 24-річних

В Міноборони розповіли, скільки звернень через Резерв+ надійшло від молоді на укладання контракту для 18 – 24-річних.

Ми взагалі-то не розкриваємо цієї службової інформації, але можемо сказати, що в застосунку Резерв+ є понад 10 тисяч звернень,

– зазначив Лазуткін.

Зверніть увагу! Попри тиск з боку міжнародних партнерів та деяких українських політиків, Україна виступає проти мобілізації з 18 років.

Речник Міноборони пояснив, що контракт для добровольців віком 18 – 24 роки передбачає 45 днів базового навчання, 14 днів спеціальної підготовки та 14 днів адаптації у бригаді.

"Я спілкувався з представниками тих частин і бригад, куди йтимуть служити ті люди, які зараз підписують контракти. І всюди казали, що ці хлопці дуже потрібні, що ці контрактники дадуть змогу частіше робити ротації людей, хто воює в окопах на лінії бойового зіткнення. Їх прийматимуть як своїх і максимально адаптуватимуть у колективі", – повідомив речник.