Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемаратона.

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Сколько есть заявок на заключение контракта для 18 – 24-летних

В Минобороны рассказали, сколько обращений через Резерв+ поступило от молодежи на заключение контракта для 18 – 24-летних.

Мы вообще-то не раскрываем этой служебной информации, но можем сказать, что в приложении Резерв+ есть более 10 тысяч обращений,

– отметил Лазуткин.

Обратите внимание! Несмотря на давление со стороны международных партнеров и некоторых украинских политиков, Украина выступает против мобилизации с 18 лет.

Представитель Минобороны объяснил, что контракт для добровольцев в возрасте 18 – 24 года предусматривает 45 дней базового обучения, 14 дней специальной подготовки и 14 дней адаптации в бригаде.

"Я общался с представителями тех частей и бригад, куда будут идти служить те люди, которые сейчас подписывают контракты. И везде говорили, что эти ребята очень нужны, что эти контрактники позволят чаще делать ротации людей, кто воюет в окопах на линии боевого соприкосновения. Их будут принимать как своих и максимально адаптировать в коллективе", – сообщил спикер.