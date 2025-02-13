Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Федієнка, члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в коментарі NV.

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Що нардеп думає про новий "Контракт 18-24"

Олександр Федієнко зауважує, що у мережі почалася критика ініціативи, мовляв, йдеться про відправлення молоді в піхоту, тобто участь у штурмових діях. Проте нардеп нагадав, що Збройні Сили України – це величезна екосистема, де є різноманітні професії. А сучасна війна взагалі вивела на передній план оператора дрона, оператора радіоелектронної боротьби тощо.

Тому, можливо, – це моя власна особиста думка – тут є і політична складова, адже партнери від нас вимагають зменшення мобілізаційного віку. Тож ось Україна зараз і запропонує суспільству такий от мотиваційний механізм,

– вказує він.

Федієнко вважає, що найбільш приваблива пільга для молоді – це житло під 0%. "Як на мене, це топпільга", – додав він. Стосовно навчання, то нардеп вважає це також нормальною практикою: якщо людина захоче, вона буде навчатися.

"Відверто кажучи, я поки не знаю про весь пакет пільг, які пропонує Кабмін впровадити. Але те, що буде "нульовий" кредит у програмі єОселя, це мотивує", – вказує член комітету.

До слова, молодим добровольцям також пропонують отримати мільйон гривень додатково. Виплата суми відбуватиметься трьома частинами: 200 тисяч під час підписання контракту, 300 тисяч після проходження БЗВП, та 500 тисяч після завершення контракту. Окрім цього такі люди матимуть змогу виїхати за кордон після року проходження служби.