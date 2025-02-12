Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в етері національного маратону. Суму виплачуватимуть у межах проєкту "Контракт 18 – 24".

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Як саме отримуватимуть молоді захисники мільйон гривень

Дмитро Лазуткін, що одноразову виплату в 1 мільйон гривень українців від 18 до 24 років, які вирішили укласти контракт із ЗСУ, будуть отримувати наступним чином:

Перші 200 тисяч – одразу під час підписання контракту. Це стартова підтримка.

– одразу під час підписання контракту. Це стартова підтримка. Далі 300 тисяч – виплата, яку здійснять протягом 5 робочих днів після проходження базової військової та фахової підготовки;

– виплата, яку здійснять протягом 5 робочих днів після проходження базової військової та фахової підготовки; Третя частина – 500 тисяч гривень – у день виключення зі списків особового складу після завершенню контракту.



Як відбуватиметься виплата 1 мільйона гривень молодим захисникам / Фото Міноборони України

Це також не виключає, що весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню, тобто грошове забезпечення,

– пояснив речник Міноборони.

Окрім того, молоді військовослужбовці можуть отримати додатково щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

Лазуткін також підкреслив, що залежно від умов служби, від тих завдань, які буде виконувати людина, вона за рік може заробити близько 2 мільйони гривень.

До слова, Дмитро Лазуткін розповів, що захисники та захисниці, які долучилися до ЗСУ до набрання чинностей нових умов контрактів та яким наразі є менше ніж 25 років, також зможуть отримати 1 мільйон гривень виплати. Для цього ця категорія військовослужбовців має звернутися до своїх командирів.