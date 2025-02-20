Особенно этого добивались США. Будет ли снижение мобилизационного возраста в Украине до 18 лет, читайте на 24 Канале.

Смотрите также Контракт для 18 – 25-летних, выезд за границу и "бусификация": какой будет мобилизация в 2025 году

Будут ли мобилизовать 18-летних

Несмотря на постоянное давление со стороны партнеров, президент Зеленский и Минобороны неоднократно подчеркивали, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет не будет.

Так, президент Украины отмечал, что США не смогли обеспечить все украинские подразделения оружием, а потому бросать на фронт невооруженную молодежь необдуманно.

Поэтому власть пока не рассматривает снижение мобилизационного возраста.

Это также 24 Каналу подтвердила член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская – все слухи о мобилизации с 18 лет не соответствуют действительности, ничего подобного ни комитет, ни правительство пока не обсуждают.

Обратите внимание! Некоторые военные считают, что мобилизационный возраст следует снизить до 20 – 21 года. Этот вопрос также пока не обсуждается властями.

При этом желающие мужчины 18 – 24 лет, несмотря на свой возраст, все же могут стать на защиту Родины.

Так, в 2025 году молодежь может заключить контракт на добровольной основе. Его продолжительность – 1 год. Он имеет ряд финансовых и социальных преимуществ, в частности, речь идет о выплатах, жилье, медицинском обслуживании и тому подобное.

Принимать в свои ряды будут 18-летних бойцов 6 бригад. Особенно это поможет с ротациями в действующих подразделениях.

Заметьте! Также было предложение снизить верхнюю границу мобилизационного возраста в Украине с 60 до 55 лет. Но власть отмечала, что оснований для обсуждения этого законопроекта пока также нет.



Что касается мобилизации с 50 лет, то она возможна только, если призывники имеют дефицитные военно-учетные специальности, или если речь идет о тыловых подразделениях. Однако, это законодательно не закреплено.