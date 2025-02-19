Цей контракт стосуватиметься військовослужбовців, які долучилися до війська в межах мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника керівника Офісу Президента полковника Павла Паліси ТСН.

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Що відомо про розробку контрактів для мобілізованих

За словами заступника керівника Офісу Президента, контракт перебуває на стадії розробки й досліджень. У цьому документі планують передбачити чіткі терміни служби залежно від того, коли військовий мобілізувався. Він буде доступний усім мобілізованим, включаючи добровольців.

Громадяни України, які були мобілізовані у 2023 році, підписавши контракт, зможуть звільнитися через 9-10 місяців, умовно кажучи. Хто був мобілізований у 2024 році, підписавши контракт, зможуть теж звільнитися через трохи більший період,

– каже Паліса.

Однак, він додає, що це стане можливим тільки після створення певних умов, пояснюючи тим, що не можна "оголити фронт і позбавити бойовий елемент здатності виконувати завдання".

Нагадаємо, що раніше у Міноборони розповіли про ще одне нововведення у мобілізації. Так, відтепер шість бригад української армії прийматимуть добровольців віком 18 – 24 роки за контрактом. Там переконані, що такий крок зможе реформувати військо та підсилить його.