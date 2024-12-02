24 Канал рассказывает, что надо знать военнообязанным о мобилизации в декабре 2024 года, в частности, о том, могут ли служить в армии мужчины возрастной категории 50+.

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В Генштабе объяснили, что обычно мужчины старше 50 лет не подлежат мобилизации, если нет дефицитных военно-учетных специальностей. Такие решения принимаются исключительно по указанию Генштаба.

В частности, депутат Федор Вениславский отметил, что соответствующие положения содержатся в директиве Командования Сухопутных войск. Однако мужчины до 60 лет остаются военнообязанными, и решение об их мобилизации принимается с учетом потребностей армии.

Важно! Военные подразделения по большей части избегают привлечения мужчин после 50 лет, если они не обладают критически важными специальностями. Большинство этих подразделений имеют штурмовой характер, и из-за возрастных ограничений участие старших мужчин минимально.

Мобилизация в Украине – предельный возраст

Предельный возраст пребывания на службе в военном резерве устанавливается в соответствии с частью первой статьи 22 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Согласно документу, предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту - до 45 лет;

для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту - до 50 лет;

для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту - до 55 лет;

для военнослужащих младшего офицерского состава - до 45 лет;

для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) - до 50 лет; полковников (капитанов 1 ранга) - до 55 лет;

для военнослужащих высшего офицерского состава - до 60 лет;

для военнослужащих, которые проходят военную службу во время особого периода, из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава - до 60 лет; высшего офицерского состава - до 65 лет.

Однако военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания, установлен частью первой статьи 22, на срок до 5 лет в порядке, установленном положением