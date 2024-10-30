Она зависит от нагрузки, категорийности, стажа и других факторов. Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью "ТСН Неделя", передает Образование 24.

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Какую зарплату получают учителя в Украине

Министр заявил, что на сегодня существует огромный спектр непонятных надбавок, который есть в тарифной сетке. И он очень непонятен. Поэтому надо существенно менять подход к тому, как начисляют зарплаты, саму модель выплаты зарплат. Однако, по словам Лисового, это отдельная реформа и он не хотел бы сейчас ее раскрывать.

Учителя, по моему мнению, должны быть первые в очереди на повышение заработной платы,

– заявил глава МОН.

Интересно! Не так давно министр Лисовой рассказывал, что средняя зарплата учителя в Украине – 12 тысяч гривен.

При этом добавил, что его ведомство считает успехом то, что удается удерживать уровень образовательной субвенции. Как минимум – не снижать его.

Имеем в бюджете 103 миллиарда в этом году. На следующий год мы сохранили такую сумму, несмотря на уменьшение контингента учащихся. А это уменьшение примерно на 120 тысяч учеников. То есть зарплаты учителям, как минимум, в следующем году не уменьшат. Возможен небольшой прирост заработной платы, но я не хотел бы этого обещать,

– отметил министр.

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Какие планы по повышению зарплат учителям, и есть ли на это деньги

Лисовой также рассказал, что, чтобы выполнить законодательные нормы, предусматривающие повышение зарплат педагогам на уровне трех минимальных зарплат, то есть до 24 тысяч гривен, нужно 270 миллиардов гривен дополнительного финансирования. Однако этих денег для выполнения соответствующей статьи закона пока у государства нет.

МОН разработало несколько сценариев повышения зарплат учителей. Самый дешевый предусматривает поэтапное повышение и учет определенных квалификационных требований к учителю. Он начинается с 40 миллиардов гривен. В условиях войны – это действительно самый реальный вариант, ведь расходы на оборону страну очень значительны,

– заявил чиновник.

При этом одной из проблем назвал то, что в свое время государство не начало повышать зарплату учителям. Хотя раньше были возможности это сделать.