Об образовательных вызовах в интервью Освіте 24 своими мыслями поделился Артур Пройдаков – победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 года, учитель украинского языка и литературы, один из лучших учителей мира 2023 года.

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Какой должна быть зарплата учителя

Качество украинского образования зависит от успешности реформ, безопасных условий проведения образовательного процесса и, прежде всего, от кадров – квалифицированных и мотивированных учителей.

Работать учителем большинство идет по призванию, это особый зов души. Но остаться в этой профессии и развиваться в ней учителей мотивирует и зарплата.

Важно! Средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет примерно 12 тысяч гривен, согласно заявлению Министра образования и науки Украины Оксена Лисового. И ее получают учителя, которые уже имеют звание и доплаты. Молодой специалист приходит на зарплату до 6 тысяч и этого явно не достаточно.

Кроме того, значительно снизилась престижность образования учителя и педагогов в некоторых регионах не хватает.

Какой же зарплаты стоят педагоги? Артур Пройдаков считает, что минимальная зарплата учителя должна составлять 25 тысяч гривен. Это переломит систему и предоставит заинтересованности педагогам.

Приходите после института, получаете 25 тысяч гривен. Если вы уже крутой педагог, то 30, 40 и даже 50 и более. Я думаю, это нормальная рыночная зарплата. Но министр Лисовой говорит, что средств нет, потому что все деньги украинского бюджета идут на оборону, а внешние донорские деньги – на соцвыплаты и тому подобное. И добавляет, что мы не можем никак повысить учителям зарплату, пока идет война. И это очень печальная история. Это демотивирует, потому что никто не знает, когда закончится война,

– поделился соображениями педагог.

Отмечает, что повышение важно, потому что люди живут и работают здесь и сейчас. Конечно, есть учителя, что смирились с условиями, но есть немало, которые уходят из профессии и часто из-за зарплаты. Неизвестно вернутся ли они, когда закончится война, поэтому важно поднимать зарплату.

Поэтому было бы классно хотя бы символически на 500 гривен поднять ставку, где-то найти эти возможности. Потому что мы теряем очень много,

– отметил Артур Пройдаков.

Учитель, обратил внимание, что зарплаты учителей отличаются в регионах, в крупных городах, как вот в Киеве или Львове, и на периферии.

Кроме того, в частных школах зарплаты тоже выше:

Если вы работаете на полную ставку, имеете опыт, классное руководство, то в государственной школе можете получать где-то 10 – 15 тысяч гривен. Педагог в частной школе может получать в среднем 20 – 25 тысяч гривен, если работаете на полную ставку.

Артур Пройдаков, рассказал, что многие учителя имеют еще дополнительный заработок – репетиторство и частные занятия. Многие приобщаются к проектной деятельности от общественных организаций, благотворительных фондов. Лично он готовит образовательные вебинары для НМТ-2025, за что получает вознаграждение от образовательной платформы.

В целом для многих педагогов репетиторство является опцией дополнительного заработка, стимулом, чтобы оставаться в профессии, прокачивать навыки и повышать профпригодность. В этом также помогают и соцсети. Но важно не злоупотреблять и не манипулировать этим в школе – дополнительное занятие для лучшей оценки.

Подчеркнул и роль мужчин в образовании. Сейчас учительство для мужчин стало способом получить легальную отсрочку от службы. Мужчин зовут в регионы, предлагают переучиться, но – снова вопрос зарплаты. Но не все мужчины готовы идти из-за зарплаты. Это не те деньги, за которые можно обеспечивать семью, только параллельно еще где-то работая.

Поэтому вопрос оплаты труда является краеугольным камнем образования – это и престиж и популярность и мотивированность. Ждем изменений от государства.