Они нарабатывают изменения в постановление №800 "О повышении квалификации учителей". Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

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Как изменится процесс переквалификации учителей

Чиновница отметила, что изменения косметические.

Мы не меняем правил, скорее исправляем заложенные ранее ошибки. Есть ориентир на изменение правил игры. Один из ориентиров – деньги, которые государство выделяет на повышение квалификации учителей, должны идти за учителем,

– уточнила заместитель Лисового.

По ее словам, это уже пилотировали при поступлении в вузы: часть денег в зависимости от количества баллов дети получали на свои условные счета. И дальше они сами определяли, идут они учиться в частное заведение и используют грант и доплачивают, или же идут в государственное учреждение образования.

Здесь модель та же: учитель, получая эти деньги, сам будет определять, куда ему идти на переквалификацию. Учитель становится более субъектным, более активным, более гибким в выборе. А мы как государство должны обеспечить, чтобы то, что предлагается на рынке, соответствовало определенному уровню качества, и учитель выбирал среди проверенных,

– сообщила Кузьмичева.

И добавила, что надо создать реестр провайдеров с определенными стандартами качества. Это не означает, что это будет механизм лицензирования. Дополнительная цель – это развить этот рынок качественных услуг.