То есть количество школ сократилось на 338 за один учебный год. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

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Сколько школ функционирует в Украине

Чиновница рассказала, что по состоянию на сентябрь 2024 года в Украине работают 12 268 школ.

Наибольшее сокращение произошло в Запорожской (на 65 единиц) и Тернопольской (на 34) областях. Это те регионы, где происходит укрупнение школ. Зато увеличилось количество школ только в Киеве (на 11) и в Кировоградской области, где стало на две школы больше,

– отметила Кузьмичева.

И добавила, что уменьшение количества школ, которые работают, также связано с оккупацией. Часть школ на оккупированных территориях из-за этого находится на простое. На Киевщине количество школ не изменилось.

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Сколько школ получили повреждения из-за войны

Война, по словам заместителя Лисового, принесла значительные потери в образовательной инфраструктуре из-за обстрелов и бомбежек.

С начала боевых действий пострадали 3524 учебных заведения, из них 360 разрушены полностью. Это 14,81% от всех учебных заведений. Среди пострадавших – 1663 школы, из которых 201 потеряна полностью,

– уточнила она.

Больше всего пострадали школы в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве. 879 школ расположены на временно оккупированных территориях.